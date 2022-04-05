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Назван срок новой вспышки COVID-19 в России

Биолог Чумаков предрек вспышку нового штамма COVID-19 в России через 3 месяца

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Наблюдающийся спад заболеваемости COVID-19 в России будет продолжаться, уверен главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук Петр Чумаков. Своим мнением о сроке новой вспышки коронавируса он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Продолжение общего спада заболеваемости, по его мнению, в первую очередь связано с тем, что большой процент людей устойчив к вирусу, так как кто-то вакцинировался, а кто-то уже перенес заболевание. Однако повышение заболеваемости возможно через 2-3 месяца, когда будет циркулировать уже другой штамм, предположил биолог.

«Будет снова небольшое повышение, потому что ослабнет коллективный иммунитет. Я думаю, небольшое, потому что люди, которые уже переболели, не будут тяжело болеть, они, скорее всего, будут болеть бессимптомно. Коронавирус, к сожалению, не дает стойкого иммунитета, но все равно, если вы уже столкнулись с этим вирусом, то в следующий раз вы будете его переносить как обычную простуду», — объяснил Чумаков. Исходя из этого, в будущем люди даже не будут обращать внимание на вспышки COVID-19, так как смертности и инвалидизации практически не будет, считает он.

Ранее руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина сообщила, что доля стелс-омикрона в РФ выросла до 80 процентов, а Чумаков рассказал «Ленте.ру», в чем его ключевое отличие от исходного штамма.

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Екатерина Смирная
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