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В России предложили продлить автоматическое списание соцвыплат в счет займов

«Известия»: НСФР предложил продлить автоматическое списание соцвыплат в счет займов

Фото: pixabay.com

Национальный совет финансового рынка (НСФР) России предложил отложить на год вступление в силу закона, требующего от банка получать согласие клиента на списание каждой социальной выплаты в счет погашения кредита. Об этом во вторник, 5 апреля, пишут «Известия».

Инициатива о продлении автоматического списания соцвыплат в счет займов до 1 мая 2023 года содержится в законопроекте, разработанном НСФР и направленном в Госдуму в конце марта. Сейчас банки должны по заявлению заемщика возвращать ранее списанные в счет погашения займа соцвыплаты. Как объясняют авторы законопроекта, из-за резкого падения доходов населения краткосрочный возврат соцвыплат только дополнительно повысит просрочку по действующим потребительским кредитам и ухудшит кредитные истории россиян.

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Глава НСФР Андрей Емелин в беседе с изданием пояснил, что для запуска «системы селекции зачисляемых средств и получения дополнительных согласий на списание разовых соцвыплат в счет кредита требуется проведение технических доработок и изменение бизнес-процессов». Он отметил, что Центробанк лишь недавно определил коды, позволяющие отличить единовременные выплаты от постоянных. «Интеграция этих решений в систему переводов и взысканий в нынешних условиях не может быть проведена в короткий срок», — полагает Емелин.

Закон, запрещающий банкам автоматически списывать социальные выплаты в счет погашения долгов граждан, был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце 2021 года. Согласно документу, кредитные организации смогут списывать соцвыплаты за долги только при получении дополнительного согласия заемщика отдельно по каждой такой выплате. От автоматического взыскания защищены пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, беременным женщинам, выплаты отдельным категориям граждан и семьям с детьми и выплаты малоимущим гражданам. Предполагается, что норма вступит в силу 1 мая 2022 года.

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Марина Совина
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