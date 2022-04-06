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В МИД России заявили о попытках Европы нанести вред самой себе

Замглавы МИД РФ Грушко заявил, что страны ЕС «рубят сук, на котором сидят»

Фото: Globallookpress.com

Пытаясь оказать давление на Россию, страны Евросоюза наносят вред себе же, считает замглавы МИД России Александр Грушко. Цитату приводит ТАСС.

По мнению Грушко, европейские страны организовали гонения на российских дипломатов и пытаются шантажировать Москву, угрожая отказаться от импорта энергоносителей. Тем не менее, замглавы МИД уверен: ЕС сами «рубят сук, на котором сидят». «Тем не менее, наша линия всегда была абсолютно неизменна: мы выступали за то, чтобы дипломатические каналы оставались открытыми», — заявил Грушко.

Резкий рост цен на газ и другие энергоносители, начавшийся после введения антироссийских санкций, в значительной степени спровоцировал ускорение инфляции в странах Европы. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард уже пообещала сделать все необходимое для обеспечения стабильности цен.

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Виктория Кондратьева
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