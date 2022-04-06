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В России задумали выплачивать алименты мужчинам

Госдума рассмотрит законопроект о равных правах мужчин и женщин на получение алиментов

Фото: Pixabay

В России задумали выплачивать алименты не только женщинам, но и мужчинам. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму заксобрание Архангельской области. Инициативу намерены поддержать в профильном комитете по вопросам семьи, женщин и детей и большинстве фракций, пишут «Известия».

Госдума рассмотрит и может принять уже в июне законопроект «О внесении изменений в статьи 89 и 90 Семейного кодекса России». Документ предлагает установить равные права мужчин и женщин на получение алиментов.

В частности, законопроект позволяет супругам в течение трех лет со дня рождения общего ребенка требовать предоставления алиментов в судебном порядке при отказе от материальной поддержки и отсутствия соглашения об алиментах. Правовое управление Госдумы дало положительное заключение инициативе и отметило, что «замечаний концептуального характера» по ней нет.

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«Судебная практика говорит о том, что в последние годы растет число случаев, когда место жительства ребенка определяется с его отцом. На такую тенденцию указали, в частности, Верховный суд Республики Коми, Пермский краевой суд, Владимирский, Волгоградский и Ярославский областные суды», — подчеркнули авторы проекта, депутаты Архангельского областного собрания.

Положительно оценить законопроект намерены в профильном комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

«Речь идет о том, чтобы предоставить возможность мужчине получать алименты, если он занимается воспитанием ребенка. Мы поддержим этот законопроект, потому что по Конституции у нас мужчина и женщина имеют равные права», — отметила глава комитета Нина Останина.

Ранее россиян предупредили об опасности потери квартиры за неуплату алиментов. О таком риске заявил адвокат Андрей Саунин.

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Марина Совина
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