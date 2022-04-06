Журналист представил в ООН информацию о биолабораториях США на Украине

Журналист Мамонтов представил информацию об американских биолабораториях на Украине в ООН

Российский журналист Аркадий Мамонтов представил информацию об американских биолабораториях на Украине, а также исследованиях в военно-биологической сфере, на неформальном заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», организованном Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал Мамонтов, полтора года назад он и его коллеги проводили исследование для съемок документального фильма о появлении коронавируса. По его словам, многие люди считают, что он был создан искусственно. «Благодаря нашим американским коллегам — независимым журналистам — мы смогли обменяться информацией с людьми, которые ранее работали в этих закрытых лабораториях. Они были военными микробиологами США», заявил он.

В частности, один из специалистов исследовал аэрозольных смесей, содержащих патогены. Это подтверждает информацию о планах возможного распыления подобных смесей с беспилотников, уверен журналист. «Американские военные биологи рассказали нам об изучении биоматериалов в лабораториях в Грузии и на Украине под предлогом защиты от биологических угроз», — сказал Мамонтов, добавив, что «на самом деле все это придумано ЦРУ».

24 марта Минобороны России показало подтверждающую наличие военно-биологических лабораторий на территории Украины карту. По данным ведомства, в стране находились 30 биолабораторий в 14 населенных пунктах, которые «были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность». Восемь объектов располагались в Киеве, пять — в Одессе, еще три — во Львове.