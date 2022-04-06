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В африканской стране бывшего президента приговорили к пожизненному заключению

Экс-президента Буркина-Фасо Компаоре заочно осудили за убийство предшественника
Блэз Компаоре

Блэз Компаоре. Фото: Tiksa Negeri / Reuters

В африканской стране Буркина-Фасо экс-президент Блэз Компаоре был заочно приговорен к пожизненному заключению за убийство своего предшественника Тома Санкары, сообщает Reuters.

Военный трибунал вынес соответствующее решение 6 апреля. Компаоре предъявили обвинение заочно вместе с его бывшим главой службы безопасности, которого также осудили и вынесли вердикт о пожизненном лишении свободы.

Отмечается, что Компаоре признали виновным в убийстве бывшего лидера страны Санкары, произошедшем в 1987 году. Он отрицал свою причастность.

Санкара пришел к власти в Буркина-Фасо в результате военного переворота в 1983 году. Он был убит в результате государственного переворота, устроенного, как утверждается, Блэзом Компаоре. После этого Компаоре оставался президентом страны до 2014 года. Он был свергнут в результате нового переворота, к которому привела его попытка изменить конституцию в целях увеличить срок своего правления. Компаоре бежал в соседний Кот-д'Ивуар, где, по некоторым данным, остается до сих пор.

В декабре сообщалось, что Высокий суд Претории постановил отменить решение об условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья осужденного экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы. Его обязали вернуться в тюрьму, чтобы продолжить отбывать свой срок.

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Антон Похиляк
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