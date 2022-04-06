Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Европа не смогла согласовать отказ от российского угля

Reuters сообщил, что в ЕС не согласовали запрет на импорт угля из России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Дипломаты Евросоюза не смогли согласовать новые санкции в отношении России, включающие отказ от закупок угля, сообщает ТАСС.

Отмечается, что это произошло по техническим причинам. Возможно, о новых ограничениях будет объявлено 7 апреля.

Ранее о нежелательности немедленного и полного эмбарго на импорт российского угля заявил министр экономики Германии Роберт Хабек. По его словам, такой шаг мог бы привести к дефициту предложения на европейском рынке.

При этом власти Великобритании включили в свой санкционный пакет намерение полностью отказаться от импорта российского угля к концу 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против семей Путина и Лаврова
Кремль высказался на тему поставок западного вооружения на Украину
Песков призвал Украину согласиться со статусом Крыма и Донбасса
Apple резко сократила производство AirPods
Звезда «Бриджертонов» рассказала о дискриминации из-за цвета кожи
Пульмонолог перечислил истинные причины появления одышки
Жена объяснила мужу причину влюбленности в него и удивила его
На Украине назвали хайпом предложение о переговорах в Венгрии
Названы финансовые последствия для российского футбола из-за санкций
Доктор Мясников отреагировал на новость о смерти Жириновского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.