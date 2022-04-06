Европа не смогла согласовать отказ от российского угля

Reuters сообщил, что в ЕС не согласовали запрет на импорт угля из России

Дипломаты Евросоюза не смогли согласовать новые санкции в отношении России, включающие отказ от закупок угля, сообщает ТАСС.

Отмечается, что это произошло по техническим причинам. Возможно, о новых ограничениях будет объявлено 7 апреля.

Ранее о нежелательности немедленного и полного эмбарго на импорт российского угля заявил министр экономики Германии Роберт Хабек. По его словам, такой шаг мог бы привести к дефициту предложения на европейском рынке.

При этом власти Великобритании включили в свой санкционный пакет намерение полностью отказаться от импорта российского угля к концу 2022 года.

