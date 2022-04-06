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В Литве оценили возможность разрыва дипломатических отношений с Россией

В МИД Литвы заявили, что пока не рассматривают вопрос разрыва дипотношений с Россией

Фото: Lithuanian Ministry of Foreign Affairs

В МИД Литвы оценили возможность разрыва дипломатических отношений между Вильнюсом и Москвой. Об этом сообщают «Известия».

В литовском МИД заявили, что вопрос о разрыве дипотношений с Россией пока не рассматривается властями прибалтийской республики. «Дальнейшие меры будут зависеть от дальнейших действий России», — пояснили в ведомстве.

В министерстве также отметили, что решение о сокращении дипломатического представительства и закрытии Генконсульства России в Клайпеде было принято в ответ на российскую спецоперацию по защите Донбасса, ситуацию в украинском городе Буча и «деструктивную роль российской дипломатической службы».

4 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что республика отзывает своего посла из России. Он также объявил, что литовское правительство решило понизить уровень дипломатического представительства с РФ и закрыть российское консульство в Клайпеде.

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