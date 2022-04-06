Экономист высказался о потерях России при торговле нефтью по дисконту

Аналитик Демидов заявил, что дисконт на российскую нефть сократится к концу года

Россия может терять на нефтяных дисконтах Индии порядка 12 миллионов долларов ежедневно, предположил аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что к концу года скидка на российский ресурс может стать минимальной, так как логистического и экономического поводов для нее нет.

Хайп после блокировки

«Почему мы продаем с дисконтом — это хороший вопрос. Вероятнее всего, это такой хайп, который пошел после блокировки закупки российской нефти Канадой и Британией, которые и брали-то совсем немного. Наши поставки никак не влияли на энергобезопасность этих стран, но сам прецедент и широко осветившие эту ситуацию СМИ привели к тому, что другие страны сочли нежелательными закупки нефти из России, даже несмотря на отсутствие прямого эмбарго», — объяснил экономист.

Чтобы сохранить покупателя, Россия делает скидку до 40 долларов, в том числе и таким дружественным странам, как, например, Индия, подчеркнул Демидов.

«Только в Индию мы поставляем порядка 360 баррелей в день. Соответственно, где-то 12 миллионов в день теряем. Но хорошо, что хоть что-то продаем. Как долго это будет продолжаться, сказать сложно, но могу предположить, что не так долго, поскольку экономического или логистического обоснования такому дисконту просто нет. Кроме того, Саудовская Аравия недавно объявила о поднятии цен на фьючерсы на май, что, естественно, задаст общий тренд к росту цен, в том числе, на Urals. Конечно, мы сейчас находимся в ситуации крайне нестабильности ввиду спецоперации России на территории Украины, но если текущая обстановка зафиксируется, предположу, что к концу года дисконт станет минимальным», — заключил Демидов.

Двоякая ситуация с Китаем

Ранее стало известно, что государственные нефтеперерабатывающие компании Китая продолжают покупать российскую нефть по действующим контрактам. При этом в стране отказываются заключать новые, несмотря на дисконт, утверждает Reuters.

«Ситуация с Китаем довольно двоякая. Во-первых, он пытается усидеть сразу на двух стульях, не вынося суждений касательно кризиса в Украине и одновременно стараясь не поругаться с США, чтобы история для них ограничилась только санкциями против политиков, но не против бизнеса. А во-вторых, в стране идет серьезный рост заболеваемости коронавирусом, некоторые города, районы закрыты на жесткий локдаун, производство останавливается. В Шанхае даже закрыт порт, а ведь это один из крупнейших портов Азии», — сказал Демидов.

В текущих условиях, как объяснил аналитик, естественным образом падает и потребление, потребность страны в российской нефти.

Ранее Reuters со ссылкой на свои источники утверждало, что российские нефтяные компании уведомили Минэнерго о существенном сокращении добычи. Кроме того, агентство сообщило, что «Транснефть» установила ограничения на прием нефти из-за заполненности своих хранилищ на фоне низкого спроса на российский экспорт.