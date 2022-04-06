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В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль театральных комедий

Фестиваль театральных комедий «Комедия-fest» осенью пройдет в Нижнем Новгороде

Фото: театр «Комедiя»

В Нижнем Новгороде осенью 2022 года захотели провести фестиваль театральных комедий «Комедия-fest». Как уточняет портал «Нижний 800», с соответствующей инициативой выступил театр «Комедiя», который отметил 75-летний юбилей в этом году.

По данным портала, городская администрация одобрила данную идею, однако список театров и спектаклей, которые будут радовать гостей фестиваля, пока неизвестен.

Предполагается, что одной из главных площадок культурного события станет Нижегородский театр комедии.

Ранее сообщалось, что по стене Нижегородского Кремля откроют кольцевой маршрут 8 апреля. По словам заведующего музеем-филиалом «Нижегородский кремль» Степана Петушина, дата открытия будет зависеть от погодных условий и может измениться. Длина кругового маршрута превышает два километра. Перепад высот у стены кремля равен 30-этажному дому.

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Варвара Кошечкина
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