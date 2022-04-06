Немецкий министр признался в «невозможном» желании
Министр финансов Германии Кристиан Линднер признался, что искренне желал бы запрета импорта российских энергоносителей, однако пока это невозможно. Выдержки из интервью политика Die Zeit приводит Reuters.
«Если бы я следовал тому, что говорит мне сердце, мы бы немедленно ввели эмбарго на все», — сказал Линднер. По его словам, подобные шаги поставят под угрозу экономику ФРГ и социальную стабильность в стране. «Мы не можем взять на себя ответственность за это», — резюмировал глава германского Минфина.
6 апреля министерство экономики Германии может представить новые меры, направленные на развитие возобновляемой энергетики. Ускориться с работой Берлин задумал на фоне необходимости снизить зависимость от российского газа.
Поправки в законодательство предполагают установление цели по доле ВИЭ в общей структуре энергетики в 80 процентов к 2030 году, что на 15 процентных пунктов выше, чем предполагалось ранее.