Немецкий министр признался в «невозможном» желании

Глава Минфина ФРГ заявил, что запретить импорт российского газа пока невозможно

Министр финансов Германии Кристиан Линднер признался, что искренне желал бы запрета импорта российских энергоносителей, однако пока это невозможно. Выдержки из интервью политика Die Zeit приводит Reuters.

«Если бы я следовал тому, что говорит мне сердце, мы бы немедленно ввели эмбарго на все», — сказал Линднер. По его словам, подобные шаги поставят под угрозу экономику ФРГ и социальную стабильность в стране. «Мы не можем взять на себя ответственность за это», — резюмировал глава германского Минфина.

6 апреля министерство экономики Германии может представить новые меры, направленные на развитие возобновляемой энергетики. Ускориться с работой Берлин задумал на фоне необходимости снизить зависимость от российского газа.

Поправки в законодательство предполагают установление цели по доле ВИЭ в общей структуре энергетики в 80 процентов к 2030 году, что на 15 процентных пунктов выше, чем предполагалось ранее.

