Число получателей российского гражданства стало рекордным с начала века

В 2021 году число получивших российское гражданство иностранцев побило рекорд с 2000 года

Число получателей российского гражданства за 2021 год стало рекордным с начала XXI века, паспорт получили 735,4 тысячи иностранцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Предоставленные данные основаны на миграционной статистике МВД России. Уточняется, что чуть более половины получивших гражданство в прошлом году являлись уроженцами Украины, в основном выходцами из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — 51 процент, или 376 тысяч человек. Выходцы из Таджикистана (14,1 процента, или 103,7 тысячи человек) и Казахстана (6,8 процента, или 49,9 тысячи человек) также составили большие доли.

Основная доля прибывших получила свои паспорта в Ростовской области, Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти. На пять этих регионов пришлось около 60 процентов выданных паспортов.

В FinExpertiza отметили, что резкий прирост желающих получить гражданство РФ был в 2019 году, после упрощения процедуры получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР. Тогда российский паспорт получило на 85 процентов иностранцев больше, чем в 2018 году. В 2020-м эта доля выросла еще на 32 процента в сравнении с предыдущим годом. Уже в 2021 году число новых граждан России увеличилось на 12 процентов по сравнению с 2020 годом.

Таким образом, несмотря на снижение темпов роста, за второй год пандемии количество получивших гражданство России иностранцев достигло нового максимума в XXI веке, рассказали в службе.

«В последние годы основная часть выдачи новых российских паспортов приходится на жителей Донбасса. Очевидно, что в 2022 году количество переселенцев значительно возрастет. (...) Власти последовательно упрощают миграционный процесс для тех, кто желает приехать в Россию на работу или остаться здесь навсегда. С учетом этих двух факторов, вероятно, что в 2022 году и далее количество выданных российских паспортов продолжит расти и обновлять рекорды», — заявил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.

Ранее эксперты оценили новый президентский законопроект о гражданстве. По их словам, он упрощает получение российского паспорта для жителей республик бывшего СССР. Теперь для них срок ожидания сократится с одного года до трех месяцев.