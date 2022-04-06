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Меду нашли применение в разработке компьютеров

Ученые из WSU нашли применение меду в разработке нейроморфных компьютеров

Фото: Friso Gentsch / Globallookpress.com

Американские исследователи из Университета штата Вашингтон (WSU) нашли применение меду в разработке нейроморфных компьютеров. Они предлагают использовать этот продукт для создания мемристора — компонента, похожего на транзистор, который способен не только обрабатывать информацию, но и хранить ее в памяти. Выводы работы были опубликованы в Journal of Physics D.

Ученые переработали мед в твердую структуру и зажали между двумя металлическими электродами, создав нечто похожее на синапс (место контакта между нейронами) в человеческом организме. Затем они проверили способность медовых мемристоров имитировать работу синапсов на высокой скорости. Результаты оказались многообещающими — технология работает намного быстрее и потребляет меньше энергии, чем традиционные компьютеры. Кроме того, использование меда в производстве гораздо более экологично.

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В дальнейшем сотрудники WSU планируют разработать медовые мемристоры толщиной в тысячу раз меньше человеческого волоса (сейчас они толщиной с человеческий волос), а после объединить их все вместе, чтобы создать полноценную нейроморфную вычислительную систему.

В сентябре 2021 года ученые описали то, каким должен быть мозг для создания искусственного интеллекта. Оказалось, что на данный момент цивилизация ограничена техническими возможностями, поскольку для создания такого нейроморфного чипа необходимо около 100 триллионов единиц памяти.

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Елена Апазиди
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