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Раскрыт дизайн самого дорогого iPhone 14

Флагман iPhone 14 Pro Max получит уменьшенные на 20 процентов экранные рамки

Изображение: @VNchocoTaco

Инсайдер раскрыл подробный дизайн будущего iPhone 14 Pro Max. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты портала ссылаются на известного инсайдера под ником ShrimpApplePro, который опубликовал подробные схемы нового флагмана Apple в своем Twitter. Блогер выложил изображения и заметил, что экранные рамки самого дорогого смартфона серии iPhone 14 будут примерно на 20 процентов меньше, чем у актуального iPhone 13 Pro Max.

Сообщается, что передняя панель устройства получит экран с рамками толщиной 1,95 миллиметра, в то время как рамки iPhone 13 Pro Max имеют толщину 2,42 миллиметра. По словам журналистов, одной из причин подобного шага может быть увеличение пространства между верхней рамкой девайса и верхней частью новых вырезов на дисплее гаджета.

По мнению специалистов, 20-процентное уменьшение габаритов рамок будет заметно пользователям iPhone 13 Pro Max, которые приобретут новый флагман бренда. При этом, по словам авторов, не стоит забывать про то, что телефон будет иметь раму из нержавеющей стали толщиной 1,15 миллиметра.

В конце марта инсайдеры продемонстрировали чертежи будущих базовых флагманов серии Apple. Специалисты заключили, что с точки зрения дизайна между iPhone 14 и iPhone 13 не будет большой разницы.

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Андрей Ставицкий
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