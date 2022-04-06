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Экономика

В США объяснили отсутствие коллапса в экономике России при введенных санкциях

WP: санкции против России не приведут к коллапсу ее экономике в краткосрочной перспективе

Фото: Pixabay

Профессор Пенсильванского университета Филип Николс отметил, что, несмотря на огромное количество введенных против России санкций, ее экономика не потерпела крах. Он объяснил, почему при отсутствии у Москвы большого количество возможностей и всех ограничениях не стоит ждать наступления экономического коллапса. Об этом сообщает Washington Post.

«Санкции делают то, для чего они и предназначены: они создают для российской экономики нагрузку низкой интенсивности, однако при этом фундаментальную. Но в краткосрочной перспективе мы не увидим ничего близкого к коллапсу в российской экономике», — заявил эксперт.

Он также подчеркнул, что Россия, по всей видимости, оказалась хорошо подготовлена к оплате всех своих долговых обязательств в течение долгого времени. Он уверен, что введение США и их союзниками новых санкций лишь немного осложнит этот процесс, но приведут к тем целям, которые преследует Вашингтон.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США за счет своих санкций захотели поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением валютных резервов. По ее словам, у Москвы нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те «калечащие санкции», которые Вашингтон ввел в действие.

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Марина Совина
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