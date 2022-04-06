Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Жена объяснила мужу причину влюбленности в него и удивила его

Reddit: женщина удивила мужа признанием, что влюбилась в него из-за привычки петь собакам

Фото: Shutterstock

Жена объяснила мужу, почему влюбилась в него, и удивила супруга своим признанием. Мужчина поделился своей историей с пользователями в посте на сайте Reddit и растрогал людей.

Автор поста утверждает, что всегда поет своим собакам. Слова песни мужчина выдумывает на ходу и периодически вставляет в него клички животных. К 17 годам одна из его собак стала плохо видеть и слышать, и эти песни помогают ей расслабиться и уснуть.

Оказалось, что именно эта привычка стала причиной влюбленности его жены. «Я нашел только двух существ в мире, которые ценят мое пение, и единственную женщину в мире, которая влюбилась в меня из-за него», — пишет автор поста. Он добавил, что у него ужасный голос, и супругу явно покорило не его мастерство, а сам ритуал.

Материалы по теме:
«Да не может такого быть!» Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
«Да не может такого быть!»Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
3 января
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря

Пост набрал 150 комментариев. Пользователи написали, что текст их взволновал, и рассказали о том, что тоже любят петь своим питомцам и разговаривать с ними.

Ранее сообщалось, что хозяин лабрадора по кличке Олли нашел необычный способ поддержать любимого пса после операции и растрогал людей. Алекс Морган решил составить компанию питомцу, который восстанавливался после операции на веке и носил на шее специальный защитный воротник, который не позволяет животному чесать швы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против семей Путина и Лаврова
Кремль высказался на тему поставок западного вооружения на Украину
Песков призвал Украину согласиться со статусом Крыма и Донбасса
Apple резко сократила производство AirPods
Звезда «Бриджертонов» рассказала о дискриминации из-за цвета кожи
Пульмонолог перечислил истинные причины появления одышки
Жена объяснила мужу причину влюбленности в него и удивила его
На Украине назвали хайпом предложение о переговорах в Венгрии
Названы финансовые последствия для российского футбола из-за санкций
Доктор Мясников отреагировал на новость о смерти Жириновского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.