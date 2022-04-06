Жена объяснила мужу причину влюбленности в него и удивила его

Reddit: женщина удивила мужа признанием, что влюбилась в него из-за привычки петь собакам

Жена объяснила мужу, почему влюбилась в него, и удивила супруга своим признанием. Мужчина поделился своей историей с пользователями в посте на сайте Reddit и растрогал людей.

Автор поста утверждает, что всегда поет своим собакам. Слова песни мужчина выдумывает на ходу и периодически вставляет в него клички животных. К 17 годам одна из его собак стала плохо видеть и слышать, и эти песни помогают ей расслабиться и уснуть.

Оказалось, что именно эта привычка стала причиной влюбленности его жены. «Я нашел только двух существ в мире, которые ценят мое пение, и единственную женщину в мире, которая влюбилась в меня из-за него», — пишет автор поста. Он добавил, что у него ужасный голос, и супругу явно покорило не его мастерство, а сам ритуал.

Пост набрал 150 комментариев. Пользователи написали, что текст их взволновал, и рассказали о том, что тоже любят петь своим питомцам и разговаривать с ними.

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