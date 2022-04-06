Миронов назвал смерть Жириновского утратой для парламентаризма России

Миронов назвал смерть лидера ЛДПР Жириновского тяжелой утратой для парламентаризма России

Смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского является тяжелой утратой для парламентаризма России. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

Миронов назвал Жириновского ярким политиком и настоящим патриотом России, подчеркнув, что лидер ЛДПР боролся за национальные интересы страны.

«Как бы его голос был нужен сейчас — когда наконец-то Россия поднялась из окопов за новый Мир!» — написал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Telegram.

Миронов выразил соболезнования родным и близким Жириновского, а также всем членам ЛДПР, избирателям и поклонникам политика.

О смерти лидера ЛДПР в среду, 6 апреля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал Жириновского ярким и талантливым политиком, который «глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел». Политика в феврале госпитализировали с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса.