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Миронов назвал смерть Жириновского утратой для парламентаризма России

Миронов назвал смерть лидера ЛДПР Жириновского тяжелой утратой для парламентаризма России

Фото: Globallookpress.com

Смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского является тяжелой утратой для парламентаризма России. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

Миронов назвал Жириновского ярким политиком и настоящим патриотом России, подчеркнув, что лидер ЛДПР боролся за национальные интересы страны.

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«Как бы его голос был нужен сейчас — когда наконец-то Россия поднялась из окопов за новый Мир!» — написал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Telegram.

Миронов выразил соболезнования родным и близким Жириновского, а также всем членам ЛДПР, избирателям и поклонникам политика.

О смерти лидера ЛДПР в среду, 6 апреля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал Жириновского ярким и талантливым политиком, который «глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел». Политика в феврале госпитализировали с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса.

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Анастасия Шейкина
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