Правящую партию Молдавии заподозрили в желании ввести цензуру

Молдавская оппозиция заподозрила правящую партию страны в желании ввести цензуру

Молдавская оппозиция заподозрила правящую партию «Действие и солидарность» в желании ввести в стране цензуру. Об этом заявил депутат-социалист Адела Рэйляну, передает РИА Новости.

По его мнению, законопроект о борьбе с дезинформацией, который правящая партия зарегистрировала в парламенте, приведет к цензуре. Благодаря нему спецслужбы получат право без судебных решений закрывать СМИ и привлекать граждан к ответственности за высказанное мнение, объяснил политик. «Кишиневский режим хочет ввести в спешке и без широких общественных консультаций беспрецедентную цензуру, а также преследование любого гражданина Молдавии, который выражает мнение, отличное от официального», — заявил депутат.

По словам Рэйляну, оппозиция будет требовать внесения законопроекта на консультации с представителями гражданского общества, медиа-экспертами, журналистами и юристами, а также настаивать на том, чтобы его направили на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Депутат отмечает, что в законопроекте есть множество двусмысленных формулировок, которые могут привести к злоупотреблениям со стороны властей, в том числе с использованием спецслужб. По его мнению, законопроект направлен на ликвидацию нескольких телеканалов и оппозиционных СМИ.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна сохранит позицию нейтралитета и не будет присоединяться к санкциям, которые ввел Запад против России в связи со спецоперацией на Украине. Она подчеркнула, что республика сильно зависит от российских энергоресурсов.