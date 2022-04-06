В МИД рассказали об отсутствии тем для разговора с НАТО

Замглавы МИД Грушко: Россия не ведет диалог с НАТО из-за отсутствия тем для разговора

Россия не ведет диалог с НАТО, поскольку разговаривать с альянсом в настоящее время не о чем, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко. Цитату приводит ТАСС.

Тем не менее контакты с ЕС «поддерживаются на высшем уровне», но только по телефону.

За последнюю неделю ряд европейских стран приняли решение выслать десятки российских дипломатов, некоторые из них были объявлены персонами нон грата по обвинениям в шпионаже. Речь идет о Греции, Португалии, Испании, Франции, Германии, Италии, Ирландии, Чехии и некоторых других государствах.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ сообщили о массовых убийствах российскими военными мирных жителей, якобы случившихся в городе Буча под Киевом. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города, после ухода из него Вооруженных сил России. Министерство обороны России расценило обвинения Украины как провокацию.