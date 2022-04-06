Названы обогнавшие Москву по подорожанию новостроек мегаполисы

Краснодар, Челябинск и Ростов-на-Дону обогнали Москву по росту цен на жилье в новостройках

Краснодар, Челябинск, Ростов-на-Дону и несколько других городов обогнали Москву по подорожанию новостроек. Такие данные назвали аналитики ЦИАН в своем исследовании, где изучили динамику стоимости первичного жилья в российских мегаполисах. Об этом пишет РБК.

C марта 2021 года по март 2022-го сильнее всего квартиры в строящихся домах подорожали в Краснодаре — средняя цена одного квадратного метра выросла на 79,3 процента, до 127,9 тысячи рублей. Второе место занял Челябинск, где «квадрат» стал дороже на 63,6 процента и теперь стоит 88,7 тысячи рублей, а третье — Ростов-на-Дону с ростом средней цены «квадрата» на 56,1 процента, до 108,4 тысячи рублей.

В пятерку мегаполисов с максимально подорожавшими новостройками также вошли Новосибирск (плюс 51,7 процента, до 122 тысячи рублей за квадратный метр) и Казань (плюс 45,8 процента, до 157,8 тысячи рублей за квадратный метр). Москва в рейтинге ЦИАН заняла 14-е место — средняя цена «квадрата» в новостройках столицы за год выросла в цене на 20,1 процента, до 315,5 тысячи рублей. Аналитики отметили, что в целом в российских городах-миллионниках квадратный метр в строящихся домах подорожал на 37 процентов, до 130,3 тысячи рублей.

Ранее аналитики зафиксировали рекордный для первого квартала года спрос на новостройки Москвы. По оценкам ЦИАН, за первые три месяца 2022 года на первичном рынке жилья заключили 45,6 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве — столь высоких показателей в этот период ранее не наблюдали.