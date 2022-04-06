В ООН увидели в отстранении России от участия в СПЧ опасный прецедент

В ООН заявили, что исключение РФ из Совета по правам человека создаст опасный прецедент

Позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по вопросу отстранения России от участия в Совете по правам человека остается неизменной. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Он также выразил мнение, что исключение России из состава СПЧ создаст опасный прецедент. В то же время Дюжаррик подчеркнул, что данный вопрос предстоит решать странам — членам ООН.

Представитель генсека ООН напомнил, что 7 апреля Генеральная ассамблея ООН проведет голосование по вопросу отстранения России от участия в СПЧ.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал возможное исключение России из СПЧ ООН и выразил надежду, что этого не произойдет. Он назвал эту инициативу США «крайне опасной затеей».

15 марта стало известно, что Россия официально вышла из Совета Европы, вручив соответствующее уведомление генеральному секретарю этой организации Марии Пейчинович-Бурич.