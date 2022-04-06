Перечислены возможные ответные санкции России

Политолог Дудаков назвал национализацию иностранных предприятий возможной контрсанкцией РФ

Санкции России в ответ на ограничения, введенные Евросоюзом и США, могут включать в себя национализацию иностранных предприятий, а также переход на полный рублевый экспорт по таким значимым позициям, как уран, удобрения, титан и прочее, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков.

Россия уже прорабатывает ответные меры на антироссийские санкции, введенные странами Евросоюза. Об этом рассказал замглавы МИД России Александр Грушко. «Конечно, мы примем ответные меры, разработаем соответствующие с тем, чтобы защитить наши законные интересы в экономической и в иных сферах», — рассказал он.

«Действительно, у России есть возможность использовать контрсанкции для того, чтобы ухудшить ситуацию в западных странах. Безусловно, речь идет, в том числе, и о собственности иностранных компаний, находящейся на территории России. Она может быть национализирована или перейти под внешнее управление. В принципе, это симметричный ответ на заморозку наших средств и счетов», — сказал Дудаков.

Второе направление, по мнению политолога, может быть связано с российским экспортом. Страна уже наложила определенные ограничения на экспорт углеводородов в недружественные страны, в результате которых расчеты будут совершаться только в рублях.

«Возможно, эта линия будет продолжена и та же практика распространится на весь значимый экспорт. Россия ведь поставляет не только углеводороды, западный рынок очень зависит, например, от российских удобрений, и этот вопрос тоже довольно острый. США, например, уже сняли ограничения с экспорта этой группы товаров из России. Может быть, это направление будут прогибать и дальше, заставляя недружественные страны расплачиваться только в рублях или в золоте, а не в евро и долларах», — предположил политолог.

Дудаков напомнил, что Запад также зависит от российского и казахского урана, без которого не будут работать АЭС Европы и США. Не менее значимы и поставки титана.

«Найти других поставщиков урана будет довольно сложно. С титаном тоже непросто — от его поставок зависит авиаиндустрия США. Так что предположу, что новые российские санкции будут сосредоточены именно на значимых для западной экономики товарах и переводе расчетов за них в рубли или золото», — резюмировал Дудаков.

Предполагается, что пятый по счету пакет санкций Евросоюза в отношении России включит в себя ограничения в сфере торговли, транспорта, угля, а также новые персональные санкции.