В МИД рассказали о подготовке ответа на антироссийские санкции ЕС

Замглавы МИД Грушко заявил, что Россия готовит ответ на санкции Евросоюза

Россия уже прорабатывает ответные меры на антироссийские санкции, введенные странами Евросоюза. Об этом рассказал замглавы МИД России Александр Грушко, цитату приводит ТАСС.

«Конечно, мы примем ответные меры, разработаем соответствующие с тем, чтобы защитить наши законные интересы в экономической и в иных сферах», — рассказал он.

Предполагается, что пятый по счету пакет санкций Евросоюза в отношении России включит в себя ограничения в сфере торговли, транспорта, угля, а также новые персональные санкции.

В свою очередь, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, что частью нового пакета санкций станет запрет на любые трансакции с четырьмя «ключевыми российскими банками», в том числе с ВТБ. По ее данным, совокупная доля этих кредитных организаций составляет 23 процента российского банковского сектора.