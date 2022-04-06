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В МИД рассказали о подготовке ответа на антироссийские санкции ЕС

Замглавы МИД Грушко заявил, что Россия готовит ответ на санкции Евросоюза

Фото: Globallookpress.com

Россия уже прорабатывает ответные меры на антироссийские санкции, введенные странами Евросоюза. Об этом рассказал замглавы МИД России Александр Грушко, цитату приводит ТАСС.

«Конечно, мы примем ответные меры, разработаем соответствующие с тем, чтобы защитить наши законные интересы в экономической и в иных сферах», — рассказал он.

Предполагается, что пятый по счету пакет санкций Евросоюза в отношении России включит в себя ограничения в сфере торговли, транспорта, угля, а также новые персональные санкции.
В свою очередь, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, что частью нового пакета санкций станет запрет на любые трансакции с четырьмя «ключевыми российскими банками», в том числе с ВТБ. По ее данным, совокупная доля этих кредитных организаций составляет 23 процента российского банковского сектора.

Виктория Кондратьева
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