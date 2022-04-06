В Мосгордуме высказались против переименования улицы в честь Жириновского

Депутат Мосгордумы Митрохин выступил против переименования улицы в честь Жириновского

В Москве не нужно увековечивать память ушедшего из жизни 6 марта лидера ЛДПР Владимира Жириновского, считает депутат Московской городской думы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что политик сыграл отрицательную роль в жизни России.

Идею назвать улицу в честь Владимира Жириновского в Москве поддержат не все депутаты Мосгордумы, часть будет против, считает Сергей Митрохин.

«Я бы выступил категорически против такого наименования. Я считаю, он сыграл отрицательную роль в жизни нашей страны. (...) Я, как депутат Мосгордумы, если такое предложение от кого-то будет выдвинуто, буду выступать против», — объяснил свою позицию парламентарий.

Депутат считает, что политические идеи Владимира Жириновского были вредны для России. «Вся его деятельность была перманентным нанесением ущерба нашей стране», — сказал Сергей Митрохин.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. О его смерти сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента.

