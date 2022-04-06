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На Украине назвали хайпом предложение о переговорах в Венгрии

Член украинской делегации Подоляк назвал хайпом предложение о переговорах в Венгрии
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о проведении в этой стране переговоров лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского спекулятивно и продиктовано личными интересами. Об этом заявил член украинской делегации, советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк, пишет РИА Новости.

6 апреля Орбан сообщил, что обсуждал с президентом Путиным идею о проведении переговоров на территории Венгрии. По его словам, российский лидер дал предварительное согласие, но выдвинул несколько встречных условий.

Подоляк назвал предложение венгерского премьера хайпом. Он заверил, что реальность в диалоге двух стран «несколько иная», нежели представляет себе политик.

«Имеются официальные каналы. Есть переговорная группа, которая постоянно находится в контакте на уровне подгрупп. Любые реальные предложения идут только по этим каналам», — объяснил советник.

Как ранее уточнял Орбан, он пригласил Путина в Венгрию, чтобы добиться введения режима прекращения огня. Возможной встрече должны предшествовать переговоры с участием Украины, России, Германии и Франции.

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Алевтина Запольская
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