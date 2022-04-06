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МИД России напомнил Западу о глобальных последствиях санкций

В МИД РФ заявили, что Запад не заботится о глобальных последствиях антироссийских санкций

Фото: Pixabay

Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин в беседе с РИА Новости напомнил, что Запад откровенно не заботится о глобальных социально-экономических последствиях антироссийских санкций.

Он отметил, что латиноамериканцы находятся под мощным прессингом «коллективного Запада», который использует для этого весь арсенал средств и политического влияния, и экономических посулов, и шантажа.

«При этом откровенно не заботится о глобальных социально-экономических последствиях введенных против России санкций, в частности в энергетическом, финансовом и продовольственном секторах», — заявил представитель ведомства РФ.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США за счет своих санкций захотели поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением валютных резервов. По ее словам, у Москвы нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те «калечащие санкции», которые Вашингтон ввел в действие.

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Марина Совина
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