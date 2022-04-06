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Названы шесть простых способов выхода из послеродовой депрессии

Психолог Замятина посоветовала не замыкаться в себе в случае послеродовой депрессии

Фото: Jenna Norman / Unsplash

Клинический психолог Валерия Замятина рассказала, что не все молодые матери испытывают радость и счастье от материнства: многим женщинам мешает наслаждаться общением с ребенком послеродовая депрессия. Шесть простых способов выхода из послеродовой депрессии эксперт назвала в интервью изданию Wday.ru.

Врач подчеркнула, что послеродовая депрессия не только негативно сказывается на самой матери, но и разрушает отношения в семье и отрицательно сказывается на общении с близкими. Психолог рекомендует столкнувшимся с этой проблемой не замыкаться в себе и не отказываться от поддержки близких.

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Красноречивыми симптомами, указывающими на развитие депрессии, по словам Замятиной, являются: нарушение сна, повышенная тревожность и мнительность, потеря аппетита, чувство вины перед ребенком или близкими, панические атаки, апатия, агрессия и раздражительность. В это время женщина все чаще может задаваться вопросом, зачем она родила и что теперь будет с ее жизнью. Пока не возникли более страшные мысли (например, причинить вред себе или ребенку), эксперт советует взять себя в руки и попытаться выйти из этого состояния.

Для начала клинический психолог рекомендует осознать проблему. Затем необходимо правильно организовать режим дня, грамотно распределить обязанности (лучше делегировать задачи, а не взваливать все на себя), а также минимизировать раздражающие факторы — соцсети или общение с неприятными людьми. Также будет не лишним заручиться поддержкой других женщин, оказавшихся в такой же ситуации и успешно с ней справившихся. Единомышленников можно найти на порталах поддержки для матерей.

Однако стоит быть готовой к тому, что все перечисленные выше методы могут не сработать или займут больше времени, чем ожидалось. Замятина подчеркнула, что ни в коем случае не стоит себя корить, если справиться с недугом самостоятельно не получится. Она призвала обратиться к специалисту, специализирующемуся на проблемах перинатального периода, который проведет диагностику и выберет соответствующий план лечения.

Ранее психолог назвал три простых способа стать счастливее. Психолог Марк Трэверс отметил, что правильно выстроенная коммуникация, отказ от перфекционизма и умение прощать помогут изменить жизнь к лучшему.

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Юлия Кальницкая
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