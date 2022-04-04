Психологи назвали три простых способа стать счастливым

Профессор Марк Трэверс назвал общение и прощение секретами счастья

Профессор Марк Трэверс назвал три простых способа стать счастливым. Он перечислил их в материале для издания Psychology Today.

Ученый отмечает, что вне зависимости от того, какой период человек переживает сейчас — взлета или падения, — он может стать творцом своего морального благополучия. Трэверс, ссылаясь на исследование, опубликованное в Journal of Research in Personality, называет отказ от стремления быть идеальным, а также прощение и общение главными секретами счастья.

Постоянное стремление к высокой цели приводит к частому эмоциональному, профессиональному и физическому выгоранию, отмечает он. За этим следует навязчивая мысль, что не достигший результатов человек недостоин чего-то хорошего. Психолог настаивает, что отказаться необходимо от всех видов перфекционизма — по отношению к себе и к окружающим и от мысли, что другие от вас тоже требуют совершенства.

Ученый уверяет, что почувствовать себя счастливым поможет общительность. Одиночество, тишина и покой хороши лишь в небольших дозах. Общение полезно даже интровертам и людям с социальной тревожностью.

Прощение — третий пункт на пути к счастью. Чувство вины или память о плохих поступках других по отношению к человеку тянут за собой серьезные психологические проблемы. Исследования показывают: те, кто думает о мести (например, коллеге), считают себя менее гуманными, утонченными и умными людьми, чем те, кто умеет прощать.

Марк Трэверс отмечает: способность превратить плохой день в хороший — это не сверхспособность, а ежедневная практика.

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