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МИД Венгрии вызвал посла Украины

Посла Украины Непоп вызвали в МИД Венгрии после оскорбительных заявлений о позиции страны
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Adriano Machado / Reuters

Посла Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвали в министерство иностранных дел Венгрии из-за оскорбительных заявлений Киева в адрес венгерских властей. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Украинским лидерам пора прекратить оскорбление Венгрии и признать волю венгерского народа», — заключил Сийярто.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану рано или поздно придется выбирать между Россией и остальным миром. По его словам, глава правительства страны «боялся влияния Российской Федерации на его государство». Зеленский также отметил, что все попытки Киева выйти на контакт с Будапештом провалились.

Сийярто в свою очередь обвинил Киев в попытке повлиять на парламентские выборы в стране. По его словам, местные левые политические силы ведут постоянные консультации с украинским правительством.

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Алевтина Запольская
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