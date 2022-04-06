МИД Венгрии вызвал посла Украины

Посла Украины Непоп вызвали в МИД Венгрии после оскорбительных заявлений о позиции страны

Посла Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвали в министерство иностранных дел Венгрии из-за оскорбительных заявлений Киева в адрес венгерских властей. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Украинским лидерам пора прекратить оскорбление Венгрии и признать волю венгерского народа», — заключил Сийярто.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану рано или поздно придется выбирать между Россией и остальным миром. По его словам, глава правительства страны «боялся влияния Российской Федерации на его государство». Зеленский также отметил, что все попытки Киева выйти на контакт с Будапештом провалились.

Сийярто в свою очередь обвинил Киев в попытке повлиять на парламентские выборы в стране. По его словам, местные левые политические силы ведут постоянные консультации с украинским правительством.