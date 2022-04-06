Псаки рассказала о неизменной позиции США по вопросу отправки войск на Украину

Псаки подтвердила, что США не станут отправлять войска на Украину после слов Байдена

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон по-прежнему не собирается отправлять войска на Украину для противостояния с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Псаки вновь подтвердила неизменную позицию США по данному вопросу после противоречивого высказывания американского президента Джо Байдена по итогам встречи с представителями национальных профсоюзов. Так, Байден, обращаясь к участникам, сказал, что если ему предстоит отправиться на войну, то он отправится вместе с ними.

Ранее президент США заявил, что американские власти продолжат увеличивать экономические издержки для России из-за ситуации на Украине. «Всего за год наши санкции, скорее всего, сведут на нет экономические достижения России последних 15 лет», — подчеркнул американский лидер.

