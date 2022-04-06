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Псаки рассказала о неизменной позиции США по вопросу отправки войск на Украину

Псаки подтвердила, что США не станут отправлять войска на Украину после слов Байдена
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон по-прежнему не собирается отправлять войска на Украину для противостояния с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Псаки вновь подтвердила неизменную позицию США по данному вопросу после противоречивого высказывания американского президента Джо Байдена по итогам встречи с представителями национальных профсоюзов. Так, Байден, обращаясь к участникам, сказал, что если ему предстоит отправиться на войну, то он отправится вместе с ними.

Ранее президент США заявил, что американские власти продолжат увеличивать экономические издержки для России из-за ситуации на Украине. «Всего за год наши санкции, скорее всего, сведут на нет экономические достижения России последних 15 лет», — подчеркнул американский лидер.

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Марина Совина
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