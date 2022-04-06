Псаки не смогла подтвердить подлинность видео расправы над российскими военными

Псаки призналась, что у нее нет оценки подлинности видео расправы над российскими военными

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не готова подтвердить подлинность видеозаписи расправы украинских солдат над российскими военнослужащими. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции.

Псаки пояснила, что смотрела видео. В то же время она призналась, что у нее нет каких-либо подтверждений или оценок подлинности видео или публикации.

Ранее американская газета The New York Times подтвердила подлинность видео, на которой запечатлена расправа украинских военных над солдатами Вооруженных сил России. Как уточняет издание, на видео группа украинских солдат убивает пленных российских военнослужащих неподалеку от деревни к западу от Киева.