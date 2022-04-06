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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Президент Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», — добавил глава государства.

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О смерти лидера ЛДПР стало известно 6 апреля. Сообщивший о кончине Жириновского спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал его ярким и талантливым политиком, который «глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел».

В начале февраля 75-летнего главу ЛДПР госпитализировали с симптомами коронавируса. В марте сообщалось, что у Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое. Первые сообщения о смерти Жириновского поступили еще 25 марта, однако были опровергнуты пресс-службой ЛДПР и Минздравом России.

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Никита Абрамов
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