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Расторгуев прокомментировал новость о смерти Жириновского

Певец Расторгуев назвал смерть Жириновского большой утратой для политики и для России

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Фронтмен российской группы «Любэ» Николай Расторгуев прокомментировал новость о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Слова музыканта приводит News.ru.

Расторгуев подчеркнул, что политик был настоящим профессионалам. «Мы были знакомы шапочно. Но, конечно, это большая потеря для политики. Он был, во-первых, патриотом нашей страны, и многие вещи, о которых он говорил — сбылись, на самом деле. Он был очень точен в прогнозах, и потом он был очень ярок сам по себе. Это большая утрата для политики и для России. Такие люди — умные и яркие, они очень нужны», — заявил артист.

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О кончине Владимира Жириновского стало известно в среду, 6 апреля — об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Глава ЛДПР скончался после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В Минздраве заявили, что врачи до последнего боролись за жизнь Жириновского, ему оказывалась вся необходимая помощь.

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Сергей Равин
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