В МИД прокомментировали возможность прекращения работы европейских посольств

Захарова заявила, что о прекращении работы европейских посольств в России речи не идет

Российское правительство не намерено закрывать посольства европейских стран в Москве, об этом «речи не идет». Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга, передает ТАСС.

По ее словам, Россия рассматривает дипломатию как «неизменное средство межгосударственного общения, значимость которого в нынешних условиях только возрастает». «Еще раз повторю — мы будем каждый раз отвечать, принцип взаимности никто не отменял в международных отношениях», — заявила Мария Захарова.

«С конкретными решениями будем определяться и уже определяемся, исходя из собственных интересов, с учетом реальных обстоятельств и "вклада" определенных стран в раздувание антироссийской истерики», — добавила официальный представитель МИД России.

Также Захарова заявила, что Москва рассматривает высылку российских дипломатов из постпредства России при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии (Евратом) как откровенно недружественный шаг. Захарова назвала руководство Евросоюза ответственным за негативные последствия такого решения и гарантировала, что за этим последуют ответные меры со стороны России.