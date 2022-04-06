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В МИД прокомментировали высылку российских дипломатов из ЕС и Евратома

Захарова назвала высылку российских дипломатов из ЕС неприемлемым и недружественным шагом
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Москва рассматривает высылку российских дипломатов из постпредства России при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии (Евратом) откровенно недружественным шагом, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, ее официальный комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства.

«Рассматриваем данный шаг как категорически неприемлемый и откровенно недружественный. Налицо подчеркнутая незаинтересованность брюссельских евроструктур, которые из года в год планомерно обрушали всю архитектуру сотрудничества Россия — ЕС, в поддержании нормальных дипломатических каналов общения с нашей страной», — прокомментировала она.

Захарова назвала руководство Евросоюза ответственным за негативные последствия такого решения и гарантировала, что за этим последуют ответные меры со стороны России.

Ранее верховный представитель ЕС по делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что ряд сотрудников миссии России при Европейском союзе объявили персонами нон грата. О соответствующем решении в отношении трех российских дипломатов также сообщила Швеция. Сотрудников дипведомств РФ решили выслать и в ряде других европейских государств, в том числе во Франции, Испании, Германии и других государствах.

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Виктория Кондратьева
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