В США отметили устойчивое и стремительное восстановление рубля на фоне санкций

NPR: рубль продемонстрировал устойчивое и стремительное восстановление на фоне санкций

Рубль в последнее время продемонстрировал устойчивое и стремительное восстановление, он стал самой динамичной валютой в мире в марте. Об этом сообщается в статье на сайте Национального общественного радио США (NPR).

Автор материала напомнил, что в начале марта курс на торгах упал на 40 процентов — до 139 рублей за доллар — в связи с российской военной спецоперацией на Украине. При этом уже в середине прошлого месяца российская валюта начала процесс значительного восстановления. Так, рубль вернулся туда, где он был на момент начала спецоперации.

«И это не кратковременное восстановление. Это стремительное и устойчивое восстановление, которое сделало рубль самой динамичной валютой в мире в марте», — отмечается в статье. При этом указывается, что все введенные в связи с событиями на Украине антироссийские санкции стран Запада продолжают действовать, а в некоторых случаях они были ужесточены.

5 апреля российский фондовый рынок 5 апреля закрылся снижением основных индексов. Индекс Мосбиржи снизился на 4,48 процента, РТС — на 4,46 процента. Курс рубля к доллару и евро вырос. Доллар стоил 83,4 рубля (минус 60 копеек), евро — 91,5 рубля (потерял более рубля).