Спикер Госдумы Володин заявил о наличии у России резервов для обслуживания долгов

Россия способна исполнить свои финансовые обязательства даже в условиях жестких санкций, поскольку имеет достаточно средств на счетах. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По мнению спикера нижней палаты парламента, решение президента России Владимира Путина продавать газ за рубли приводит Минфин США «к истерике».

«У нашей страны есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объеме даже в условиях санкций. Ситуация, созданная США, бьет по ним самим и их гражданам. Неслучайно в Международном валютном фонде пришли к выводу, что санкции против России подрывают доверие к доллару. Его доля в мировых расчетах сокращается», — пишет Володин.

Он отметил, что все, кто хранит сегодня деньги в долларах, не могут быть уверены в том, что США «не украдут их». Действия Соединенных Штатов привели к началу конца монополии доллара в мире.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США за счет своих санкций захотели поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением валютных резервов.