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Мужчина отказался от телевизора и превратил свой подвал в огромный аквариум

Джек Хиткот из Великобритании превратил свой подвал в огромный аквариум с 400 рыбами

Кадр: The Sun

В Великобритании любитель рыб превратил подвал в огромный аквариум с 400 обитателями и потратил на это 20 тысяч фунтов стерлингов (2,2 миллиона рублей). Его историю публикует The Sun.

49-летний Джек Хиткот утверждает, что заинтересовался рыбами в пять лет, когда у него появилась золотая рыбка. Его интерес к подводному миру усилился после визита в океанариум в Блэкпуле в десять лет. С годами страсть к рыбам не ослабла, и, став взрослым, он решил выделить для своего хобби целый подвал.

Хиткот соорудил, по его словам, самый большой аквариум в Великобритании. Строительство обошлось ему в 6500 фунтов стерлингов (713 тысяч рублей), но он не жалеет потраченных денег и времени. Благодаря аквариуму он смог отказаться от телевизора, и теперь наблюдение за рыбами — его главное развлечение. Мужчина считает, что рыбы помогают ему расслабиться.

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Аквариум глубиной два метра вмещает 18 тысяч литров воды и весит, с учетом конструкции, 22 тонны. Всего в нем обитают 400 рыб, в том числе четыре карпа, 50 окуней, красноперка и линь, которых Хиткот сам поймал в местном водоеме.

Девушку Хиткота его необычное хобби не смущает. Более того, она утверждает, что успела привязаться к рыбам и полюбить их.

Ранее сообщалось, что старейшей аквариумной рыбкой признан рогозуб Мафусаил, живущий в аквариуме Калифорнийской академии наук. Точный возраст рыбы неизвестен, но специалисты подозревают, что она прожила не меньше 90 лет.

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Евгения Черкасова
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