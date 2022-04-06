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Канада ввела санкции против российcких миллиардеров

Канада ввела санкции против Потанина, Шамалова, Вексельберга, Михельсона и других
Владимир Потанин

Владимир Потанин. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Канада ввела санкции еще против девяти россиян, среди них — один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, миллиардер Виктор Вексельберг, глава и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон и другие. Информация об этом появилась на сайте правительства страны.

Также под санкциями оказались акционер «Сибура» Кирилл Шамалов, президент АО «Группа Синара» Дмитрий Пумпянский, Галина Пумпянская, президент «Марафон групп» Александр Винокуров, председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович, начальник ГРУ Игорь Костюков. Попадание в список означает заморозку возможных активов в Канаде и запрет на въезд в страну.

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Ранее Канада ввела санкции против 382 россиян, в том числе ограничения затронули 31 человека из ближайшего окружения президента России Владимира Путина и 27 компаний. Кроме того, под санкции попали члены Госдумы, проголосовавшие за признание суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а также Центробанк России и Министерство финансов.

Также Канада решила запретить российским кораблям и рыболовным судам заходить в свои порты или внутренние воды.

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Платон Щукин
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