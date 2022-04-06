ФБР предложило 5 миллионов долларов за информацию о «преступнике из России»

ФБР объявило о награде до $5 млн за данные о разыскиваемом с 2003 года Семене Могилевиче

Федеральное бюро расследований США (ФБР) предложило награду в размере до 5 миллионов долларов за информацию о Семене Могилевиче, также известном под именем Сергей Шнайдер. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным американского ведомства, в данный момент Могилевич проживает в России. В США его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Предполагается, что в период с 1993 по 1998 год Могилевич участвовал в «многомиллионной схеме по обману тысяч инвесторов, связанных с компанией со штаб-квартирой в Ньютауне, штат Пенсильвания». По оценкам, тысячи инвесторов потеряли более 150 миллионов долларов. В 2003 году он был объявлен в розыск ФБР.

Семен Могилевич известен широкой публике в первую очередь в связи с делом «Арбат Престижа». В январе 2008 года Могилевич и Владимир Некрасов, гендиректор и совладелец парфюмерной сети «Арбат Престиж», были задержаны в Москве по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму в 49,5 миллиона рублей. В июле 2009 года оба фигуранта дела были освобождены под подписку о невыезде, а весной 2011 года возбужденное в их отношении дело было закрыто.