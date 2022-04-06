Польша заморозила активы компании российского олигарха

Польша заморозила активы «Северстали» Алексея Мордашова

Власти Польши заморозили активы компании «Северсталь» российского миллиардера Алексея Мордашова. Об этом сообщил замглавы МВД страны Мачей Вонсик, передает ТАСС.

«Польша выполнила санкции ЕС и заморозила имущество российских олигархов и предпринимателей, которые находятся в санкционном списке. Самой крупной фирмой, имущество которой было заморожено, стала "Северсталь"», — отметил он. Вонсик добавил, что суммарно Польша заморозила российское имущество на сумму около 140 миллионов злотых (33 миллиона долларов).

Ранее власти Польши заявляли о планах провести конфискацию российского имущества, чтобы использовать эти средства на восстановление Украины. Но конституция страны не позволяет этого сделать, поэтому власти подготовили проект внесения поправок в конституцию Польши. У «Северстали» есть филиал в Польше.

В середине марта «Северсталь» предупредила о риске дефолта — компания допустила, что не сможет заплатить по своим евробондам. Алексей Мордашов был включен в санкционный список ЕС, а «Северсталь» остановила поставки стальной продукции в страны Европейского союза.