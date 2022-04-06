Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Польша заморозила активы компании российского олигарха

Польша заморозила активы «Северстали» Алексея Мордашова

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Власти Польши заморозили активы компании «Северсталь» российского миллиардера Алексея Мордашова. Об этом сообщил замглавы МВД страны Мачей Вонсик, передает ТАСС.

«Польша выполнила санкции ЕС и заморозила имущество российских олигархов и предпринимателей, которые находятся в санкционном списке. Самой крупной фирмой, имущество которой было заморожено, стала "Северсталь"», — отметил он. Вонсик добавил, что суммарно Польша заморозила российское имущество на сумму около 140 миллионов злотых (33 миллиона долларов).

Материалы по теме:
Крипта в законе. Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
Крипта в законе.Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
28 марта
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта

Ранее власти Польши заявляли о планах провести конфискацию российского имущества, чтобы использовать эти средства на восстановление Украины. Но конституция страны не позволяет этого сделать, поэтому власти подготовили проект внесения поправок в конституцию Польши. У «Северстали» есть филиал в Польше.

В середине марта «Северсталь» предупредила о риске дефолта — компания допустила, что не сможет заплатить по своим евробондам. Алексей Мордашов был включен в санкционный список ЕС, а «Северсталь» остановила поставки стальной продукции в страны Европейского союза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин принял предложение премьера Венгрии о проведении мирных переговоров
В администрации Евпатории прошли обыски
Политолог допустил объединение ЛДПР с другой партией после смерти Жириновского
Финляндия решила окончательно прекратить прием поездов из России
Германия столкнулась с «новой бедностью»
Выдача кредитов наличными в России упала почти на 90 процентов
Премьер Венгрии назвал цель мирных переговоров с Путиным
Начальник ГИБДД освобождал нарушителей от наказания и попал под следствие
Российский косметолог раскрыла способы избежать морщин в молодом возрасте
Физиотерапевт дала советы по сохранению здоровья спины при работе дома на диване
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.