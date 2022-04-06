Германия рассмотрит гарантии безопасности для Украины

Канцлер Шольц заявил об обсуждении гарантий безопасности для Украины со стороны ФРГ

Германия рассмотрит предоставление гарантий безопасности в отношении Украины, все обсуждения сторон переговоров носят конфиденциальный характер, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает агентство Reuters.

«Мы ведем переговоры о гарантиях [безопасности] с Украиной. Эти переговоры носят конфиденциальный характер. Разумеется, мы говорим об этом, причем на условиях необходимой доверительности с Украиной и другими партнерами, которые упоминались [в качестве возможных гарантов]»,— сказал канцлер во время выступления в бундестаге. Он добавил, что о какой-либо конкретике пока говорить не приходится.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал Киев не саботировать ход мирных переговоров. «Еще раз подчеркну, мы не хотим повторения судьбы Минских договоренностей и не можем допустить такого повторения», — заявил министр.