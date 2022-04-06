В Совфеде отреагировали на смерть Жириновского

Сенатор Джабаров назвал умершего лидера ЛДПР Жириновского целой эпохой современной России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский олицетворял собой целую эпоху современной России. Об этом заявил в беседе с RT первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя смерть политика. Его реакция приводится в Telegram-канале.

Сенатор выразил соболезнования близким и родственникам Жириновского. Джабаров напомнил, что Владимир Вольфович вышел на политическую арену России в начале 1990-х годов.

Жириновский был очень умным человеком, с глубокими познаниями, подчеркнул сенатор. По его мнению, политик никогда не боялся говорить правду в лицо и отличался решительностью.

Владимир Жириновский скончался в среду, 6 апреля, в возрасте 75 лет. В начале февраля его госпитализировали с симптомами коронавируса. В марте сообщалось, что у Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое. Первые сообщения о смерти Жириновского поступили еще 25 марта, однако были опровергнуты пресс-службой ЛДПР и Минздравом.