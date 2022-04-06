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США обучали украинцев использованию дронов-камикадзе

В Пентагоне заявили, что США учили украинцев использовать дронов-камикадзе Switchblade

Кадр: AeroVironment / AP

Небольшое числе украинцев обучались в США использованию дронов-камикадзе Switchblade. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, передает Reuters.

Представитель американского оборонного ведомства рассказал, что соответствующее обучение прошли менее дюжины украинских граждан, которые на данный момент находятся на территории США. Он добавил, что в скором времени они вернутся на Украину.

13 марта стало известно, что Пентагон в декабре 2021 года рассматривал возможность отправки на Украину нескольких сотен американских военных инструкторов. От этих планов было решено отказаться из-за позиции Белого дома о том, что это может спровоцировать Москву.

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Виктория Кондратьева
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