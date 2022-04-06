Девушка-боец ММА рассказала о странном поведении Чимаева

Девушка-боец ММА Татьяна Суарес рассказала о странном поведении Хамзата Чимаева

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Татьяна Суарес рассказала о взаимоотношениях со шведским спортсменом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Она высказалась на канале Helen Yee Sports в YouTube.

По словам американки, Чимаев иногда ведет себя странно. «На самом деле он потрясающий и абсолютно сумасшедший. Он может подойти и дать мне пинок, к примеру», — заявила Суарес.

Спортсменка также рассказала, что недавно Чимаев попытался побороться с ней в сауне. Американка попросила бойца не делать этого.

В ночь на 10 апреля Чимаев проведет поединок с бразильцем Гилбертом Бернсом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Швед в последний раз дрался в октябре 2021-го. Тогда он вынудил сдаться китайского спортсмена Ли Цзинляна.

Чимаев одержал четыре победы в UFC. Три из них он добыл за 66 дней, что стало рекордом в истории организации. Всего в его активе десять побед в десяти поединках. Суарес также выступает в UFC и выиграла десять боев из десяти.