Россиянам дали советы по покупке подержанной техники

Эксперт Синяков посоветовал тестировать перед покупкой подержанную технику

Сервис для продажи товаров в интернете полны мошенников, особенно во времена кризисов, предупредил россиян эксперт в области компьютерных технологий, автор проекта Digital Media Павел Синяков. В разговоре с «Лентой.ру» он поделился полезными советами, которые могут помочь избежать обмана при покупке подержанной техники.

«Во-первых, никогда нельзя вносить предоплату. Если кто-то требует частичную или, тем более, полную предоплату, сразу посылайте подальше. Оплата — по факту», — обратил внимание он.

Кроме того, не следует заказывать технику курьером через доставку, даже если за услугу предложена крайне привлекательная цена, посоветовал Синяков. «Не факт, что то, что приедет, будет то, что вам нужно, и хорошо, вообще, если что-то приедет. Вместо смартфона может оказаться в коробке кирпич. Или он не будет работать, или он сломается на следующий день», — объяснил эксперт.

Нужно убедится в качестве того, что вы покупаете до того, как деньги ушли с вашего счета, обозначил он. По словам Синякова, при просмотре товара необходимо убедиться, что перед вами именно та модель, которую вы хотели приобрести, и она соответствует заявленным параметрам.

«Надо смотреть, чтобы не были подделки. Это уже сложнее. Но в плане iPhone — это достаточно просто, если вы не находитесь в эйфории от будущей покупки. На китайских iPhone корявые шрифты, переносы по слогам они тоже любят неаккуратные. Если это ноутбуки, надо смотреть состояние аккумулятора, чтобы он хотя бы минут 5-10 поработал — если резко падает емкость, значит, скорее всего, продают, потому что что-то с аккумулятором пошло не так. Так что предварительно надо его тестировать», — заключил эксперт.

Ранее Минцифры предложило отменить штраф для продавцов за продажу техники без предустановленного российского ПО. Закон, регулирующий предустановку программ на продаваемых в стране смартфонах, планшетах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV, вступил в силу в России в апреле 2021 года. Согласно ему, продажа гаджетов, на которые не установлены программы, разработанные в России или странах Евразийского экономического союза, влечет за собой штрафы от 30 до 200 тысяч рублей.