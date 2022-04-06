Минобороны показало ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ

Минобороны показало удар ракетами «Оникс» по объектам военной инфраструктуры Украины

Министерство обороны России показало видео ракетного удара высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры ведомство представило журналистам, они есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Черного моря выполнил пуск двух высокоточных ракет "Оникс" по назначенным наземным целям на территории Украины», — сообщили в Минобороны.

Накануне ведомство поделилось кадрами залпового пуска семи крылатых ракет «Калибр» с экипажа малого ракетного корабля Черноморского флота. С помощью ракетных ударов были уничтожены объекты военной инфраструктуры ВСУ.

За минувшие сутки, 5 апреля, российские военные ликвидировали четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Помимо этого, по словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, высокоточными ударами были ликвидированы пять баз хранения горюче-смазочных материалов, а также 24 военных объекта Украины.