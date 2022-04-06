Минобороны сообщило об уничтожении четырех украинских беспилотников

Минобороны заявило, что ВС РФ сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата

В ходе специальной операции Вооруженные силы России уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в среду, 6 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Уточняется, что беспилотники были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны в районах Бердянска, поселков Горняк и Чернобаевка, а также населенного пункта Уванское. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 407 БПЛА.

Представитель военного ведомства отметил также, что за ночь оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 24 военных объекта Украины. Среди них зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что командующий Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе специальной операции на Украине.