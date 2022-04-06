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В МИД прокомментировали восстановление отношений США и Венесуэлы

В МИД России заявили, что принципиальность Вашингтона в отношениях с Каракасом рассыпалась

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Внешнеполитическая принципиальность США в отношениях с Венесуэлой рассыпалась, как только американское руководство ощутило эффект от введенных ранее антироссийских санкций. Таким мнением поделился с РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

«То, что американцы пошли на прямой контакт с Каракасом в нынешних условиях, наглядно показывает конъюнктурность их внешней политики. Вся "принципиальность" рассыпалась, как только развязанная Вашингтоном экономическая война против России срикошетила по экономике самих США», — прокомментировал дипломат восстановление отношений.

Щетинин отметил поддержку России в отношении отмены всех односторонних ограничительных мер против Каракаса и правительства Николаса Мадуро. Также он выразил надежду, что Вашингтон прекратит поддержку спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, которого США признают единственным легитимным президентом Венесуэлы. «Надеемся, что возобновление Вашингтоном официальных контактов с законным правительством Венесуэлы приведет к завершению клоунады и фарса под вывеской "временный президент"», — заявил директор департамента МИД.

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Дмитрий Сотак
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