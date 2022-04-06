В Зимбабве переключатся с табака на коноплю

Зимбабве захотело экспортировать техническую коноплю в Китай и Евросоюз

Промышленность Зимбабве намерена переключиться на выращивание технической конопли в надежде обеспечить основной источник дохода из-за снижения спроса на табак, сообщает Bloomberg.

В стране ожидают, что спрос на коноплю будет расти, тогда как производство табака снизится, заявил главный исполнительный директор Совета по табачной промышленности и маркетингу в Зимбабве Минвелл Гуду. Речь идет о тех сортах конопли, которые используют в производстве одежды и кормов для птиц. По словам Гуду, страна хочет найти экспортные рынки для продажи промышленной конопли в Китае и Евросоюзе.

В прошлом году зимбабвийская техническая конопля впервые вышла на европейский рынок — страна экспортировала 30 тонн продукта в Швейцарию, отметил основатель Zimbabwe Industrial Hemp Trust Зородзай Маровеке. Сейчас в Зимбабве зарегистрированы 145 000 фермеров — производителей табака, которые в прошлом году принесли стране 819 миллионов долларов. Минвелл Гуду уверен, что уже к 2025 году четверть доходов фермеров будет обеспечивать конопля.

В прошлом году Минпромторг России собирался внести изменения в законодательство, уточняющие определение промышленного использования технической конопли. Предполагалось, что это позволит создать «стабильные правовые условия», согласно которым будут реализовываться инвестиционные проекты, а предприятиям станет проще работать.